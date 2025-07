Ancora vandali al Parco del Benessere. Vetri rotti e danni al campo di Padel «altro schiaffo alla città»

- Advertisement -

COSENZA – Nonostante gli appelli ed anche l’aumento dei controlli.. In questo. Un luogo di sport e svago in pieno centro città,, ma ancora una volta ostaggio di pochi incivili che non hanno a cuore la città e non rispettano in bene pubblico.

Durissime le parole dell’assessore Pasquale Sconosciuto che ha replicato anche a chi chiedeva l’installazione di telecamere e maggiori controlli: “Non c’è telecamera che tenga se manca il rispetto. Non c’è vigilanza che basti se manca l’educazione. Non c’è futuro se distruggere diventa la normalità. Il campo da padel del Parco del Benessere è stato distrutto da vandali. Vetri rotti, danni strutturali, campo completamente inagibile. Un luogo pubblico, pensato per il tempo libero, per i giovani, per le famiglie. Eppure c’è chi continua a disprezzare tutto, lasciando solo danni“.