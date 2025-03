Ancora niente acqua: proseguono i lavori sulla condotta danneggiata. Il Comune di Cosenza «inaccettabile ritardo»

- Advertisement -

COSENZA – Ancora niente acqua nelle case dei cosentini. Sono ancora in corso i lavori da parte della Sorical sulla condotta di adduzione dell’acquedotto dell’Abatemarco danneggiata in località Vaditari nel territorio di Malvito. Rottura che ha provocato da ieri la sospensione dell’erogazione idrica non solo nella città di Cosenza, ma anche in diversi comuni dell’area urbana e della provincia, in pratica tutti quelli serviti dal principale acquedotto cosentino. Sorical ha fatto sapere che si sta procedendo alla saldatura e Si prevede la ripresa dell’erogazione in serata. Questo significa che per tornare ad avere l’acqua nei rubinetti bisognerà aspettare (salvo imprevisti) tra la sera e le prime ore di domani.

Niente acqua: il Comune di Cosenza «situazione si protrae da anni»

Nel frattempo il Comune di Cosenza tuona, perchè i lavori sono stati fermati stanotte e ripresi solo questa mattina. «È importante chiarire – fa sapere il Comune di Cosenza- che i disagi che i nostri concittadini stanno vivendo a causa dell’interruzione della fornitura idrica non colpiscono solo la città di Cosenza, ma ben 27 comuni ricadenti nell’area interessata dalla condotta dell’Abatemarco che, a seguito di una rottura, ha determinato l’interruzione dell’erogazione idrica. La causa è stata individuata nella tarda serata di ieri e a tutt’ora non si comprende come mai l’erogazione non sia ripresa. Questa situazione si protrae da anni per la fragilità della condotta che serve la nostra zona».

«Dalle prime ore di questa mattina, i tecnici comunali, coordinati dal Sindaco Franz Caruso e dall’Assessore De Cicco, sono al lavoro per comprendere i motivi dei ritardi nel ripristino del servizio. È fondamentale sottolineare che questa problematica è di competenza della Regione Calabria e di Sorical. Se la rottura fosse avvenuta all’interno del nostro Comune, la riparazione sarebbe stata fatta in poche ore. Ci scusiamo per i disagi e vi assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile per risolvere la situazione».