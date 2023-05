Anche quest’anno la città di Cosenza aderisce alla Notte europea dei Musei

COSENZA – La città di Cosenza aderisce anche quest’anno alla “Notte europea dei Musei”, promossa dal Ministero della Cultura per sabato 13 maggio e che si terrà in tutta Europa, con apertura straordinaria delle strutture museali a partire dalle ore 20,00.

A Cosenza saranno aperti, in via straordinaria, il Museo dei Brettii e degli Enotri, la Galleria Nazionale, il Museo Consentia Itinera, il Museo Diocesano e il Museo del Fumetto. Il Museo dei Brettii e degli Enotri, per l’occasione, in collaborazione con l’Associazione culturale Mεράκι, ha preparato un fitto programma per intrattenere i visitatori che, approfittando dell’apertura straordinaria serale fino a mezzanotte, potranno visitare, nelle sale della struttura, la collezione permanente e la mostra temporanea sul Mediterraneo fruibile ancora fino al 21 maggio.

Per l’occasione, grazie alla consolidata collaborazione con il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”, diretto dal maestro Francesco Perri, nelle diverse sale del Museo, per tutta la serata, risuoneranno le note degli studenti del Conservatorio cosentino secondo un ricco programma organizzato dalla maestra Lucia Morello, in grado di riflettere tutti i gusti musicali (dall’opera alla musica classica, dal jazz al pop). Inoltre, all’esterno della struttura, i membri del gruppo Facebook “Kiri da Massa” accompagneranno gli ospiti dal Museo dei Brettii e degli Enotri fino alla Galleria Nazionale di Palazzo Arnone e viceversa, percorrendo i vicoli del centro storico della città.

Per il Museo dei Brettii e degli Enotri il fine settimana all’insegna della cultura inizierà già da venerdì 12 maggio, alle ore 17,00, con un nuovo appuntamento della Rassegna “Primavera Mediterranea”. Si parlerà dell’antica colonia greca MEDMA, l’attuale Rosarno. Per l’occasione saranno ospiti del Museo il Direttore della Soprintendenza ABAP delle città di Reggio Calabria e di Vibo Valentia, nonché Segretario regionale del MIC, dottor Fabrizio Sudano e il Direttore scientifico e responsabile del Parco e del Museo di Medma-Rosarno dott.Marco Stefano Scaravilli.