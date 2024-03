Anche Cosenza manifesta per la XX settimana d’azione contro il razzismo

COSENZA – “Altri luoghi Comuni” è il titolo della manifestazione che dal 18 al 23 marzo 2024 si svolgerà in tutta Italia, grazie all’ideazione di Oltre le Parole onlus Roma con la direzione artistica di Pascal La Delfa.

Il progetto avrà luogo in 8 regioni italiane, nell’ambito della XX settimana d’azione contro il razzismo, ed è realizzato con il sostegno dell’UNAR– Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durante la settimana sono previsti eventi, tutti a ingresso gratuito, che spaziano tra: mostre fotografiche, performance artistiche, spettacoli teatrali, musica e reading.

Numerose le istituzioni e le personalità che hanno aderito alla settimana in ciascuna delle città sede dell’evento, da Bolzano a Pantelleria: il comitato Unicef di Bolzano, l’ass. Libera della Campania, i patrocini dei comuni di Fano, Mercato S. Severino e Bolzano, solo per citarne alcuni.

Di seguito il programma in ogni città.

COSENZA

Giovedì 21 ore 10,30, avrà luogo la Performance teatrale “Articolo 3”, realizzata dal Teatro dei Fliaci, in collaborazione con numerose associazioni di cittadinanza attiva locali: Commissione Intercultura del Comune di Cosenza, Ass. culturale RiForMap, Arci Cosenza, CSV Cosenza, Auser Rende, Ass. culturale Confluenze, Coop. il Delfino, Coop. La Cometa, Ass. Agape, Scuola Superiore “Polo Brutium” di Cosenza, A. S. D. Magic Dance.

Presso il Teatro Silvio Vuozzo, Via Lungo Crati Dante Alighieri 7.

BARI

LUNEDI 18 ore 11,00 per le scuole di Bari: spettacolo “MALALA” (vincitore di numerosi premi nazionali), realizzato dalla compagnia SenzaConfine di Fasano; protagonista Annalisa Cervellera, con la regia di David Marzi e Teresa Cecere. Con la collaborazione di Oltre Palco- Ricerche Teatrali di Bari.

Presso I.C. De Amicis La Terza – Monte San Michele, Via Zanardelli 16.

FANO

MARTEDI 19 ore 11,00 – per tutta la cittadinanza, presso Sala Rappresentanza del Comune: performance “ART 3 (teatro, musica e poesia)” a cura della compagnia teatrale “Ex Novo”, con la partecipazione della musicista Elena Lodovici.

Presso Sala Della Cultura, Via Arco D’augusto 81.

MILANO

MARTEDI 19 ore 10,30 – Il celebre attore Mohamed Ba, con gli attori migranti del film “Raccontami una favola: un viaggio di ritorno”, della regista Tiziana Bergamaschi saranno i protagonisti di incontri aperti alla cittadinanza e alle scuole (con replica il 22 marzo), alla presenza della regista e degli stessi attori. Con la partecipazione di Municipio 6, Accademia dei Filodrammatici di Milano, EtNos aps.

Presso Ex Fornace Alzaia – Naviglio Pavese 16.

MERCATO S. SEVERINO

Mercoledì 20, alle ore 9,30 presso Auditorium M. Biagi (Via Campo Sportivo), e a seguire alle ore 11,30 presso l’Aula Polifunzionale (Piazza del Galdo) si svolgeranno le performance dei giovani artisti della compagnia “Crescere Insieme Oltre il teatro” diretti dalla regista Clotilde Grisolia e le testimonianze dei giovani ospiti del centro di accoglienza “La Tenda” di Salerno. Interverranno anche la vicesindaco Enza Cavaliere, Anna Garofalo (di Libera-Campania), e Lucia Lamberti (Ass. La Tenda), Carmela Concilio e Maria Montuori (dirigenti scolastici).

Inoltre, a partire dal 18 marzo, presso Palazzo Vanvitelli si terrà la mostra fotografica “Città Accogliente” dell’artista Gerardo Grimaldi.

BOLZANO

Giovedì 21 ore 16,30 – presso la sala di rappresentanza del Comune di Bolzano (partner dell’iniziativa insieme a Unicef Bolzano) sarà la volta della performance teatrale “Fili”, realizzata dall’attrice guatemalteca Linda Cristal Perez Perez, per la regia di Anika Schluderbacher, con la presenza delle istituzioni comunali.

Presso la sala di rappresentanza del Comune di Bolzano in Via Gumer 7.

MILANO

Venerdì 22 ore 8,15 e 11,15 – Il celebre attore Mohamed Ba, con gli attori migranti del film “Raccontami una favola: un viaggio di ritorno”, della regista Tiziana Bergamaschi saranno i protagonisti di incontri aperti alla cittadinanza e alle scuole, alla presenza della regista e degli stessi attori. Con la partecipazione di Municipio 6, Accademia dei Filodrammatici di Milano, EtNos aps.

Presso Liceo Scientifico Elio Vittorini, Via Mario Donati 5/7.

ROMA

Venerdì 22 ore 17,30 – saranno i giovani alunni di sei classi della Scuola elementare “Simonetta Salacone- plesso via Balzani” che si esibiranno in “Fiabilandia” del regista Daniele Coscarella in collaborazione con Monolocale produzioni e la partecipazione dell’attrice Nadia Frezza.

Presso I.C. Salacone – Plesso sito via R. Balzani 55.

PANTELLERIA

Dal 18 al 23 Marzo

Sarà inoltre realizzato un cortometraggio dal titolo “L’isola dei colori” che ha per protagonisti gli abitanti dell’isola, grazie alla partecipazione dell’associazione “Dai un sorriso” di Pantelleria. Il corto sarà poi trasmesso, oltre che sui social, durante le manifestazioni che si svolgeranno nelle altre città.

Per info:

consultare il sito web di Oltre le Parole: www.teatrocivile.it

o scrivere a info@teatrocivile.it