Anche a Rende la protesta dei lavoratori di Enel E-distribuzione, contro la modifica degli orari di lavoro

RENDE – Una protesta organizzata in tutta italia da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec e nel mirino c’è Enel E-distribuzione. Uno sciopero di due ore, le prime due per ogni turno, sono state la protesta attuata da lavoratori e dai rappresentanti sindacali. Anche a Rende il personale ha deciso di aderire, e alla base, ci sono scelte poste in essere dall’azienda che riguardano la modifica degli orari di lavoro che, secondo i sindacati, penalizzerebbero il rapporto vita lavoro dei dipendenti e che potrebbero ripercuotersi anche sui cittadini.

“Le scelte che contestiamo – ha detto Antonio Mangano, segretario regionale della Filctem Cgil – sono relative alla modifica dell’orario di lavoro, che va a innescarsi in una organizzazione del lavoro fatta da E-Distribuzione nel 2022, che già ha grosse lacune. Lo sfalsamento degli orari renderebbe difficile la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, ma anche una maggiore difficoltà nel portare a termine i lavori stessi”.

“Questa modifica andrebbe a rendere ancora più inefficace e inefficiente questa organizzazione del lavoro, con il rischio che gli investimenti che Enel-Distribuzione ha deciso di fare in Calabria e in tutta la nazione, affiancati a quelli che sono gli investimenti del PNRR, non si riescano a mettere a terra. Capiamo bene che in una regione come la Calabria, che è spesso ultima per la qualità del servizio elettrico, non certo per colpa dei lavoratori che molte volte, anzi, buttano il cuore oltre l’ostacolo per cercare di mantenere alto il livello qualitativo del servizio elettrico, gli investimenti sono assolutamente necessari”.

“Rischiamo di perderli – ha concluso Mangano – tra l’altro in un momento in cui la transizione energetica, digitale e ambientale ha ormai pervaso il nostro quotidiano, e di rimanere indietro”.