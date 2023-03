Anche a Cosenza arriva il talent show della comunicazione scientifica: premio 1500 euro

ROMA – Lanciata l’edizione 2023 di FameLab, il talent show internazionale della comunicazione scientifica: la sfida consiste nel riuscire a raccontare la scienza in soli tre minuti, rendendola coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti. Il vincitore della competizione italiana, che quest’anno vede un numero record di città coinvolte, si aggiudicherà un premio di 1.500 euro e l’accesso alla finale internazionale. La competizione, rivolta a giovani ricercatori che si occupano di scienza e tecnologia e hanno il talento della comunicazione, è un evento speciale e originale per diffondere la propria attività di ricerca, una vetrina e un punto d’incontro internazionale per i giovani ricercatori, e anche un’opportunità di formazione su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione in pubblico.

Questa dodicesima edizione vede un’importante novità: per la prima volta, la competizione sarà aperta non solo a concorrenti di ambito scientifico, medico e ingegneristico ma anche a quelli di ambito umanistico, dall’antropologia all’economia, dalla giurisprudenza alla psicologia. Le selezioni locali quest’anno vedranno coinvolte 12 città italiane: si parte da Trieste il prossimo 31 marzo, per poi proseguire a Genova (13 aprile), Lecce (19 aprile), Torino e Palermo (6 maggio), Catania (8 e 11 maggio), Brescia (9 maggio). E poi ancora Perugia e Cosenza (16 maggio), Camerino (17 maggio), Ancona (18 maggio) e Pisa (19 maggio). Gli aspiranti concorrenti devono iscriversi online ad una delle 12 selezioni locali sul sito www.famelab-italy.it.

I primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all’11 giugno, e alla finale nazionale in programma il 30 settembre, sempre a Perugia. Il vincitore italiano gareggerà infine per diventare campione mondiale 2023, alla finale internazionale online in programma il 24 novembre.