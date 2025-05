Amministrative Rende, riaperti i seggi: si vota fino alle 15, poi lo scrutinio

- Advertisement -

RENDE (CS) – Oggi, lunedì 26 maggio 2025, per i cittadini di Rende sarà l’ultima occasione di recarsi alle urne per il primo turno delle elezioni amministrative. Dopo l’apertura di ieri, domenica 25 maggio, dalle ore 7:00 alle 23:00, i seggi rimaranna aperti dalle 7:00 e chiuderanno definitivamente alle 15:00.

La città è chiamata a eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio Comunale, dopo che la triade commissariale a guidato per diverso tempo il Comune in seguito allo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Essendo Rende un comune con oltre 15.000 abitanti, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di un candidato, si procederà a un eventuale turno di ballottaggio, previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Per votare, è necessario presentarsi al proprio seggio muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili sulla tessera, è possibile richiedere un duplicato presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Rende, che ha previsto aperture straordinarie per garantire il rilascio tempestivo dei documenti necessari.

Affluenza in calo in Calabria alle 23, è il 47,71%

Affluenza in calo, complessivamente, in Calabria in occasione ieri della prima giornata della tornata elettorale che ha Calabria ha chiamato al voto i cittadini di 17 comuni, 4 dei quali con popolazione superiore a 15mila abitanti. In regione l’affluenza complessiva, alle 23, è stata del 47,71% contro il 56,75 di 5 anni fa.

A Lamezia Terme, la città più popolosa al voto, i cittadini che si sono presentati alle urne sono stati il 46,25% degli aventi diritto, contro il 54,99 della scorsa tornata elettorale.

In forte flessione l’affluenza a Rende, che si attesta al 52,21% contro il 70,96 di 5 anni fa, il 18% in meno. A Cassano i votanti sono stati il 47,30%. Cinque anni fa era del 59,12. A Isola Capo Rizzuto, infine, si sono recati alle urne il 54,44% degli aventi diritto contro il 66,21% della passata consultazione-