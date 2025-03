Amministrative Rende, nasce “Progetto Comune”: movimento che promuove partecipazione e trasparenza

- Advertisement -

RENDE – “Progetto Comune” è un movimento culturale e politico che promuove inclusione, partecipazione e un rinnovato entusiasmo per la politica, superando le barriere della disaffezione. Il movimento, nato dall’iniziativa di ex amministratori, associazioni, realtà del terzo settore, esponenti dell’imprenditoria e cittadinanza attiva, fondandosi su principi di trasparenza, responsabilità, visione condivisa e partecipazione, si pone come obiettivo la valorizzazione delle buone pratiche amministrative e di attrarre le migliori energie per contribuire al governo della città con competenza e visione, affrontando le sfide del nostro tempo.

Sono stati delineati i primi passi verso una strategia di sviluppo sostenibile e inclusivo, ponendo al centro il benessere della comunità. Il movimento è un cantiere aperto, uno spazio di confronto e costruzione collettiva, in cui ciascuno può contribuire al bene comune. Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento dei giovani rendesi nella vita amministrativa, puntando su rinnovamento, nuove idee e contaminazione.

Gli studenti universitari e neolaureati rappresentano un’eccellenza per la nostra città, ma troppo spesso si sentono lontani dalla cosa pubblica. È tempo di invertire questa tendenza, favorendo l’arricchimento generazionale e valorizzando le buone prassi e la buona politica. Il movimento è un’opportunità per riportare al centro i bisogni della cittadinanza, promuovendo una politica delle idee e del cambiamento necessario. Le elezioni comunali di Rende sono un’occasione da non perdere per porre le basi necessarie a costruire una città più vivibile, in cui il sogno di una comunità coesa e prospera diventi realtà. “Progetto comune” si apre al dialogo per la definizione di un programma condiviso che interpreti al meglio le esigenze della comunità e le sue prospettive di sviluppo. Per la scelta del candidato o candidata a Sindaco, il movimento non pone preclusioni, ma sottolinea l’importanza di individuare una figura con comprovata professionalità ed esperienza. Con uno sguardo rivolto al futuro, si impegna a costruire una Rende più inclusiva, sostenibile e capace di realizzare le aspirazioni di tutte e tutti.