Amministrative Rende: assemblea aperta, Cuzzocrea e Aceto «inopportuno lancio della candidatura di Iantorno»

RENDE – Andrea Cuzzocrea ed Eugenio Aceto, ex Consiglieri Comunali di Rende hanno apprezzato l’assemblea aperta convocata ieri “dove ci si è confrontati ed i cittadini sono stati i veri protagonisti con idee e spunti importanti che devono diventare punti saldi del programma politico della squadra di coloro che vogliono proporsi alla guida dell’Amministrazione Comunale”.

“Peccato per quell’inopportuno lancio della candidatura di Iantorno – dichiarano – che nulla aveva a che vedere con gli obiettivi della bellissima serata, che nella satira politica sarebbe assimilabile a quelle strategie ingenue e con la mente corta, paragonabile a quella della gallina”.

“Pierpaolo è una brava persona che ha voglia di impegnarsi. Era però assolutamente inopportuno e fuori luogo che qualcuno annunciasse l’investitura dello stesso quale Candidato a Sindaco della Città, stante il fatto che per nessuno di noi ciò era una novità, ma l’iniziativa aveva e deve avere il senso di costruire, attorno ad importanti e concrete linee programmatiche, una ampia e competente coalizione, dove chi ritiene di averne le attitudini e le competenze può mettere a disposizione la propria disponibilità ad essere il candidato a Sindaco e dove il prescelto deve essere rappresentativo dell’ambizioso programma da portare avanti”.

“Se il metodo è questo – sottolineano i due ex consiglieri rendesi – noi siamo e continuiamo ad essere assolutamente aperti al dialogo, altrimenti conserviamo e facciamo nostre, con grande enfasi, tutte le interessanti idee emerse dall’assemblea e non riteniamo che sia utile alla Città andare in questa direzione che si configura molto debole e quindi limitante e bloccante dei processi di crescita del territorio. Rimangono gli spunti propositivi di cui faremo tesoro nella competente, aperta ed inclusiva squadra che a breve proporremo alla Città di Rende per amministrare e gestire i processi di crescita della stessa”.