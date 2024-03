Amministrative Montalto Uffugo, Formoso si ritira: “sofferta decisione”

MONTALTO UFFUGO (CS) – Ieri sera, il leader della coalizione “Patto civico: governo e futuro” Sante Luigi Formoso ha comunicato ai gruppi componenti l’aggregazione civica la propria rinuncia a competere per la carica di primo cittadino di Montalto Uffugo, nel cosentino.

“Una serie di circostanze mi hanno portato a maturare questa sofferta decisione, che, tuttavia, non corrisponde ad una minore volontà di prodigarmi amorevolmente per questo territorio. Ringrazio chi mi ha manifestato stima e affetto in questi giorni e, soprattutto, chi ha sostenuto fin dal principio la mia candidatura”, ha dichiarato Formoso.