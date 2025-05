Amministrative 2025: alle 19:00 a Rende affluenza in netto calo: 40,53%. A Paola 39,67%, Cassano 34,92%

- Advertisement -

RENDE – Dopo quello delle ore 12:00 arriva il secondo dato sull’affluenza delle amministrative 2025 sui 19 Comuni calabresi al voto rinnovare le rispettive amministrazioni comunali. Alle ore 19:00 in Calabria ha votato poco più del 36,50% degli aventi diritto in calo di quasi 17 punti rispetto al 47,19% delle scorse amministrative. Per quanto riguarda Lamezia Terme, il comune più grande chiamato ad eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio Comunale, alle 19:00 ha votato il 35,10%.

Alle 19:00 a Rende affluenza in calo di 18 punti

Per quanto riguarda i 5 comuni al voto in Provincia di Cosenza dati sull’affluenza sempre in calo. Netto a Rende dove alle 19:00 ha votato il 40,53% degli aventi diritto con un calo di quasi 14 punti rispetto al dato delle ultime elezioni quando aveva votato il 58,94%. Affluenza in netto calo anche a Paola dove alle 19:00 ha votato il 39,67% mentre alle ultime elezioni aveva votato il 46,23%).

Amministrative 2025: affluenza a Cetraro, Scalea e Cassano

A Cassano All’Ionio alle 19:00 ha votato il 34,92% con un calo di quasi 15 punti percentuali rispetto 49,32% delle ultime elezioni. Spostiamoci nuovamente sul Tirreno Cosentino: a Cetraro alle ore 19:00 si è recato alle urne il 30,82% degli aventi diritto; in questo caso il calo è lieve rispetto al 31,27% delle scorse amministrative. Infine Scalea dove alle 19:00 si è recato alle urne il 33,29%. In questo caso il dato è in aumento rispetto al 28,58% delle scorse amministrative.Ricordiamo che c’è tempo fino alle 23:00 di oggi per votare ed anche nella giornata di domani dalle 7:00 alle 15:00.

Ecco l’affluenza alle 12:00 e 19:00 in tutte le 34 sezioni di Rende

COMUNE Sezioni % ore 12 % ore 19 RENDE 34 su 34 15,48% 40,53% SEZIONE 1 11,63% 31,11% SEZIONE 2 9,18% 25,62% SEZIONE 3 12,23% 30,8% SEZIONE 4 15,79% 46,36% SEZIONE 5 13,65% 36,08% SEZIONE 6 16,91% 44,77% SEZIONE 7 13,92% 31,96% SEZIONE 8 14,11% 34,14% SEZIONE 9 13,86% 38,77% SEZIONE 10 19,39% 47,49% SEZIONE 11 14,35% 37,65% SEZIONE 12 17,34% 42,18% SEZIONE 13 12,16% 43,84% SEZIONE 14 18,16% 42,56% SEZIONE 15 19% 41,93% SEZIONE 16 10,06% 38,57% SEZIONE 17 19,08% 43,93% SEZIONE 18 16,82% 42,4% SEZIONE 19 16,57% 39,24% SEZIONE 20 16,49% 39,1% SEZIONE 21 16,18% 43,01% SEZIONE 22 14,53% 40,62% SEZIONE 23 17,28% 46,76% SEZIONE 24 18,31% 48,67% SEZIONE 25 15,61% 45,99% SEZIONE 26 18,16% 42,41% SEZIONE 27 16,79% 41,2% SEZIONE 28 10,3% 31,58% SEZIONE 29 13,82% 42,34% SEZIONE 30 12,9v 41,4% SEZIONE 31 18,88% 45% SEZIONE 32 21,88% 45,47% SEZIONE 33 17,51% 44,44% SEZIONE 34 14,02% 39,5%