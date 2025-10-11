HomeArea Urbana

Ambulanze in coda all’Annunziata. Calabria 2030 «il Sindaco Caruso emetta un’ordinanza, è nei suoi poteri»

Calabria 2030 per Pasquale Tridico «emetta un'ordinanza urgente affinché l'azienda sanitaria provinciale ripristini le ambulanze. Sarebbe un segno importante contro una gestione della sanità così confusa»

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Ieri la denuncia del Sindaco di Cosenza sulla situazione di estrema criticità al Pronto soccorso di Cosenza, dove risultavano ferme ben 13 ambulanze, di cui 7 in codice rosso. Per il sindaco, che si era detto allarmato e preoccupato, i pazienti non sarebbero presi in carico e lasciati sulle barelle dei mezzi, senza le quali il mezzo di soccorso non può muoversi. La circostanza già allarmante risulta aggravata da altre 5 richieste di interventi di soccorso su Cosenza per le quali sono state attivate ambulanze dalla provincia, ossia da Fuscaldo, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano e San Demetrio Corone.

Ambulanze in coda all’Annunziata

“I medici e gli operatori del 118 non sanno più a che santo votarsi per attendere alle loro funzioni e per garantire interventi tempestivi a tutela della salute dei cittadini” aveva denunciato Caruso annunciando che avrebbe chiesto l’ASP di Cosenza un intervento immediato e urgente.

Questa mattina, Calabria 2030, interviene su quanto dichiarato dal Sindaco spronandolo ad emettere un’ordinanza urgente affinché l’azienda sanitaria provinciale ripristini le ambulanze. “È nei suoi poteri e sarebbe un segno importante contro una gestione della sanità così confusa. Il sindaco è la prima autorità sanitaria ed è nei suoi poteri emettere l’ordinanza. Dia un segnale concreto contro l’inerzia dell’azienda sanitaria”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Pino Tursi prato Regione Calabria

Pino Tursi Prato: «Il voto conferma il centrodestra, ma resta enorme il distacco tra...

Calabria
COSENZA – Il voto in Calabria ha confermato la forza del centrodestra, pronto a governare la regione per i prossimi cinque anni, ma ha...
polizia

Violenze anche davanti la figlia minore: divieto di avvicinamento dopo la denuncia della compagna

Calabria
PALMI – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna...

Nel cuore del centro storico torna “Cosenza Vecchia Slam”: l’arte scende in piazza

Area Urbana
COSENZA - Nel cuore del centro storico torna Cosenza Vecchia Slam, la manifestazione culturale organizzata da Aghia Sophia Fest, giunta alla sua settima edizione....
Casa chiavi famiglia inclusione abitativa

Cosenza, parte il progetto di Housing Temporaneo: nuove soluzioni abitative per i più fragili

Area Urbana
COSENZA - Il Comune di Cosenza, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, ha approvato con apposita determinazione dirigenziale, l’avviso pubblico per la manifestazione di...
Pd Cosenza Damiamo Covelli

«Cambiare o perire»: Damiano Covelli al PD calabrese «Commissariamenti e paracaduti lo hanno distrutto»

Area Urbana
COSENZA – «Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire». Con queste parole, Damiano Covelli, membro della Direzione Provinciale del Partito Democratico di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37639Area Urbana22732Provincia19998Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

polizia
Calabria

Violenze anche davanti la figlia minore: divieto di avvicinamento dopo la...

PALMI – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna...
Casa chiavi famiglia inclusione abitativa
Area Urbana

Cosenza, parte il progetto di Housing Temporaneo: nuove soluzioni abitative per...

COSENZA - Il Comune di Cosenza, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, ha approvato con apposita determinazione dirigenziale, l’avviso pubblico per la manifestazione di...
Pd Cosenza Damiamo Covelli
Area Urbana

«Cambiare o perire»: Damiano Covelli al PD calabrese «Commissariamenti e paracaduti...

COSENZA – «Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire». Con queste parole, Damiano Covelli, membro della Direzione Provinciale del Partito Democratico di...
Don Enzo Gabieli
Provincia

L’abbraccio della comunità a Don Enzo Gabrieli, per 25 anni a...

MENDICINO (CS) – Un lungo e commosso saluto nelle parole dei parrocchiani della Chiesa di Cristo Salvatore di Mendicino che in una lettera carica...
Vaccino
Calabria

Lunedì al via in Calabria la campagna vaccinale antinfluenzale. Obiettivo, immunizzare...

COSENZA – Scatterà lunedì 13 ottobre in Calabria l’avvio ufficiale della campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, che in Italia è già partita in diverse regioni...
Area Urbana

Carenza idrica a Rende, il Comune «nessuna responsabilità sulla criticità, la...

RENDE - Non solo la città Cosenza (De Cicco ha parlato di un vero e proprio disastro), la carenza idrica si fa sentire anche...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA