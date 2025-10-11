- Advertisement -

COSENZA – Ieri la denuncia del Sindaco di Cosenza sulla situazione di estrema criticità al Pronto soccorso di Cosenza, dove risultavano ferme ben 13 ambulanze, di cui 7 in codice rosso. Per il sindaco, che si era detto allarmato e preoccupato, i pazienti non sarebbero presi in carico e lasciati sulle barelle dei mezzi, senza le quali il mezzo di soccorso non può muoversi. La circostanza già allarmante risulta aggravata da altre 5 richieste di interventi di soccorso su Cosenza per le quali sono state attivate ambulanze dalla provincia, ossia da Fuscaldo, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano e San Demetrio Corone.

Ambulanze in coda all’Annunziata

“I medici e gli operatori del 118 non sanno più a che santo votarsi per attendere alle loro funzioni e per garantire interventi tempestivi a tutela della salute dei cittadini” aveva denunciato Caruso annunciando che avrebbe chiesto l’ASP di Cosenza un intervento immediato e urgente.

Questa mattina, Calabria 2030, interviene su quanto dichiarato dal Sindaco spronandolo ad emettere un’ordinanza urgente affinché l’azienda sanitaria provinciale ripristini le ambulanze. “È nei suoi poteri e sarebbe un segno importante contro una gestione della sanità così confusa. Il sindaco è la prima autorità sanitaria ed è nei suoi poteri emettere l’ordinanza. Dia un segnale concreto contro l’inerzia dell’azienda sanitaria”.