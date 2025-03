Amaco, sindacati chiedono un incontro urgente sulla vertenza «preoccupazione su livelli occupazionali dei dipendenti»

- Advertisement -

COSENZA – “Sulla vertenza Amaco, le segreterie territoriali e i responsabili sindacali aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e UilT rilevano che “i precedenti incontri sulla vertenza relativa al fallimento della società municipalizzata Amaconon hanno portato alla definizione di un percorso né all’individuazione di soluzioni concretamente applicabili”.

“In tale contesto, riteniamo imprescindibile la convocazione, con la massima urgenza, di un nuovo incontro con le sigle sindacali e tutte le parti coinvolte nella vertenza, al fine di individuare soluzioni perseguibili che consentano di coniugare la necessità di ripristinare livelli accettabili di servizio per la città Bruzia con la tutela occupazionale dei 122 lavoratori, già colpiti da una riduzione salariale”.

“La recente decisione del Curatore Fallimentare di procedere con un bando unico per la vendita del ramo d’azienda, sebbene formalmente ineccepibile, desta preoccupazione per le possibili ripercussioni sui livelli occupazionali dei dipendenti. Riteniamo essenziale individuare un soggetto in grado di assicurare la continuità del servizio di mobilità per la città di Cosenza e, al contempo, tutelare tutti i lavoratori, garantendo condizioni contrattuali certe. Pertanto, ribadiamo con fermezza – concludono i sindacati – la richiesta di un incontro urgente per definire un percorso condiviso che salvaguardi l’occupazione e assicuri il diritto a una giusta retribuzione per i lavoratori coinvolti”.