Amaco replica ai dipendenti: «bus datati ma sicuri. Manterremo i livelli occupazionali»

COSENZA – Dopo la protesta dei dipendenti Amaco, questa mattina, con la sospensione delle loro attività, arriva la replica dell’azienda con una nota stampa.

“In ordine alle dichiarazioni rese dai dipendenti di A.M.A.CO. S.p.a. agli organi di

stampa, apparse in data odierna nelle edizioni on line di vari quotidiani e riportate tra

virgolettato, la scrivente, riservandosi ogni più opportuna azione a tutela della

propria immagine, chiarisce che il servizio di trasporto pubblico urbano viene

espletato in piena sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Infatti, gli autobus ed i mezzi con cui vengono effettuate le corse giornaliere, seppur datati, sono tutti sottoposti a revisione da parte della Motorizzazione Civile e quindi abilitati all’esercizio.

L’Azienda ribadisce che l’attuale, delicata, fase di transazione dallo stato di crisi

conclamato, emerso alla luce della presentazione, doverosa, da parte della Procura di

Cosenza, di una istanza di liquidazione Giudiziale, può essere superato a condizione

che tutti gli attori interessati collaborino nella implementazione del Piano di

Concordato presentato in data 3 marzo 2023, la cui struttura è stata ritenuta

meritevole di scrutinio da parte del ceto creditorio con l’avvenuta ammissione alla

procedura da Parte del Tribunale di Cosenza che, con un provvedimento molto

articolato, ha dato atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente

normativa concorsuale e con l’ottica, prioritaria, di mantenimento dei livelli

occupazionali e della continuità aziendale”.