Amaco, le nuove tariffe per il servizio urbano in vigore dal 1° agosto

COSENZA – Su disposizione della Regione Calabria a decorrere dall’1 agosto 2025 saranno applicate le seguenti nuove tariffe per i servizi urbani gestiti da AMACO.

L’Amaco inoltre previsa che i biglietti acquistati con la precedente tariffa potranno essere utilizzati, senza alcuna limitazione, fino al loro esaurimento. La tariffa studenti è fruibile esclusivamente dagli utenti che frequentano corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o titoli accademici aventi valore legale, presso soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio di tali titoli, con sede in Italia. Il periodo di utilizzo di titoli di viaggio è il seguente:

– per l’abbonamento giornaliero, ove previsto: un giorno solare, a decorrere dalla

prima convalida, fino alle 23.59 dello stesso giorno;

– per l’abbonamento settimanale: 7 giorni consecutivi, a decorrere dalla prima

convalida, fino alle 23.59 del settimo giorno;

– per l’abbonamento mensile: un mese solare, dal primo giorno del mese all’ultimo;

– per gli abbonamenti trimestrale e annuale: un numero consecutivo rispettivamente

di 3 e 12 mesi solari, dal primo giorno del primo mese all’ultimo giorno dell’ultimo

mese;

– per l’abbonamento scolastico: tutti i giorni scolastici previsti dal calendario

scolastico regionale, per un anno scolastico.