Amaco, da oggi non si potrà più acquistare i biglietti a bordo dei bus

COSENZA – “Si dà avviso all’utenza che, per usufruire del servizio di trasporto di A. M. ACO. S. p. A. , – si legge in un comunicato dell’azienda – i viaggiatori dovranno munirsi di valido titolo di viaggio ed utilizzarlo secondo le modalità riportate sullo stesso titolo che dovrà essere conservato per tutta la durata del suo utilizzo.

Sono validi, esclusivamente, i titoli di viaggio con impresso il logo A. M. A. CO. S. p. A. o acquistati tramite l’applicazione MooneyGO. I titoli di viaggio potranno essere acquistati presso le rivendite esterne autorizzate o presso la biglietteria A. M. A. CO. S. p. A. sita in Cosenza – p. zza G. Mancini; in alternativa potranno essere acquistati e attivati prima della salita a bordo degli autobus, utilizzando l’applicazione MooneyGO scaricabile dagli store IOS e ANDROID. Da oggi non sarà più possibile acquistare i titoli di viaggio a bordo degli autobus utilizzando le emettitrici. In caso di assenza o malfunzionamento delle obliteratrici di bordo, il viaggiatore dovrà procedere,subito dopo la salita, all’autoconvalida scrivendo sul titolo di viaggio, nell’apposito spazio predisposto, in modo chiaro e leggibile, la data e l’ora, nonché strappare in parte lo stesso biglietto in modo che non sia più riutilizzabile. I viaggiatori trovati sprovvisti di abbonamento o di biglietto non obliterato o scaduto di validità, saranno soggetti a sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia. Il titolo di viaggio posseduto dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale aziendale addetto al controllo.