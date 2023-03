Amaco Cosenza, cambiano i percorsi delle linee urbane dal 15 al 20 marzo

COSENZA – Cambiano i percorsi dei mezzi del trasporto urbano dal 15 al 20 marzo prossimi, a seguito dell’ordinanza della Polizia municipale di Cosenza in occasione dell’allestimento e dello svolgimento della Fiera di San Giuseppe. L’Amaco pertanto, rende noto che le linee di seguito riportate effettueranno percorsi alternativi:

– LINEA CVR: piazza Matteotti – viale Trieste (capolinea) – via Veneto – via Misasi – via Caloprese…;

– LINEA CVRO: piazza dei Bruzi – via Alarico – via Catanzaro – via Reggio Calabria – via Popilia;

– LINEA CVA: senza deviazione;

– LINEA 26 – CIRCOLARE BIANCA: non raggiungono piazza G.Mancini e il capolinea è viale Trieste;

– LINEA CVC: piazza Matteotti – viale Trieste (capolinea) – via V. Veneto – via Misasi – via Caloprese…;

– LINEA 24 – 25 – 30 – 54/56 -51: non raggiungono piazza G.Mancini (capolinea viale Trieste);

– LINEA 52 – 53 – 4T: non raggiungono piazza G.Mancini (capolinea viale Trieste).

Amaco avvisa inoltre che, in caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale le linee potrebbero subire necessarie modifiche di percorso.