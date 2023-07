Amaco, Caruso: «primi passi per salvare il trasporto pubblico e il lavoro di 133 padri di famiglia»

COSENZA – L’assemblea della A.M.A.C.O SPA, svoltasi nei giorni scorsi alla presenza del sindaco, Franz Caruso, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023.

Nella stessa assemblea il dottor Michelangelo Mastrolorenzo ha relazionato, all’azionista ed al Collegio Sindacale, nel merito delle poste di bilancio, che rispecchiano l’operazione di verità sui conti della società, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal sindaco Franz Caruso, ed ha compiutamente illustrato le linee guida della proposta di concordato presentata dalla società che, dopo aver ottenuto l’ammissibilità alla procedura, ha trovato il parere favorevole della maggioranza delle classi in cui erano stati ripartiti i creditori, eccezion fatta per l’Agenzia delle Entrate e degli Enti di Previdenza ed Assicurativi.

“Ben comprendendo l’enorme sacrificio che la proposta prevede per tali creditori – è stato affermato nel corso dell’assemblea – non si comprende l’ottica dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti di Previdenza ed Assicurativi i quali, difronte alla certa prospettiva di non recuperare alcun credito da una Liquidazione Giudiziale di Amaco, non hanno ben ponderato il valore della Proposta concorsuale presentata dalla Società che, per quanto pochi rispetto al credito vantato, assicura agli Enti Statali introiti per oltre 1 milione di Euro”. L’Amministratore di Amaco ha anche comunicato di aver dato mandato ai legali che assistono la società, visto l’esito del voto, di presentare in Tribunale l’istanza per l’omologa per il Piano di concordato preventivo.

“Siamo sulla buona strada per salvare Amaco dal disastro in cui è stata lasciata, che rischiava di bloccare il servizio di trasporto pubblico locale e metteva a repentaglio il futuro lavorativo di ben 133 padri di famiglia”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso esprimendo soddisfazione per com’è stata gestita la crisi in cui versava Amaco, culminata con la richiesta di Liquidazione Giudiziale doverosamente avanzata dalla Procura di Cosenza, e per aver raggiunto quello che si considera essere il primo di una serie di importanti obiettivi. “Con il Piano di concordato preventivo in continuità – incalza il sindaco Franz Caruso – non viene interrotto il servizio di trasporto pubblico locale e non vengono licenziati i lavoratori, rimanendo sostanzialmente inalterata la situazione sotto il profilo operativo, con la possibilità, però, di sanarla dal punto di vista economico, pur se con enormi sacrifici e non senza difficoltà. Amaco è una realtà storica della nostra città che merita di essere salvata. Lo meritano i cittadini e lo meritano le maestranze che ci lavorano.

In tale ottica, ho sensibilizzato, ed ancor più lo farò, la Regione Calabria perché si adoperi per far conseguire ad AMACO nel minor tempo possibile e per il tramite del consorzio Cometra, concessionario del servizio di TPL, il pagamento dei corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni rese onde consentire alla società di essere puntuale con i propri impegni e di poter attuare il Piano di Risanamento per come proposto. Ho anche ricordato al Presidente delle Regione Calabria gli impegni assunti per sostenere l’Amaco, ai quali confido sia data conferma e priorità. Lo merita Amaco e lo meritano Cosenza ed i cosentini”. “Per quanto ci riguarda – conclude il sindaco Franz Caruso – al passaggio in giudicato del decreto di omologa, si darà seguito a tutte quelle attività tecnico amministrative necessarie a rafforzare la struttura patrimoniale di A.M.A.C.O SPA, che, ribadisco, rappresenta un asset strategico per l’Ente”.