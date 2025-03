Amaco, cambiano alcune corse in occasione della Fiera di San Giuseppe a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – L’Amaco comunica che alcune linee, in occasione della Fiera di San Giuseppe e in base all’ordinanza della Polizia municipale, effettueranno i seguenti percorsi alternativi. In particolare la Circolare Veloce Arancione effettuerà il percorso: P.zza Sila – Viale Crati – Torrevecchia – Via F. Adami – Largo delle Donne – P.zza Cundari – Via Popilia – Via Bari – Rotatoria – P.zza G. Mancini – Rotatoria – Via Popilia – P.zza Cundari – Largo delle Donne – Via F. Adami – Viale Busento – Piazza Sila. Amaco infine comunica che in caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale, le linee potrebbero subire necessarie modifiche di percorso.