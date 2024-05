Amaco, Bianca Rende: “gestione spregiudicata negli anni e fallimento gestito con scarsa professionalità”

COSENZA – “Con il rigetto del ricorso alla Corte d’Appello avverso la dichiarazione di Fallimento, l’azienda municipalizzata di trasporto locale, AMACO, è ufficialmente fallita. Resta una grande amarezza per le sorti di un’azienda che ha servito i cosentini per quasi 60 anni e dato lavoro a centinaia di loro”. È quanto scrive in una nota Bianca Rende, Capogruppo in Consiglio comunale a Cosenza.

“Resta la preoccupazione – evidenza Bianca Rende – per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, ai quali va tutta la mia vicinanza in questo momento di allarme e di incertezza. Resta però anche l’indignazione, non solo per la spregiudicatezza con la quale è stata gestita negli anni, ma anche per la scarsa professionalità con cui si è affrontato il fallimento, se è vero come è vero, leggendo la sentenza di rigetto, che essenzialmente la conferma della pronuncia del tribunale di primo grado si basa sulla “errata composizione delle classi dei creditori”. Responsabilità di questo tipo non possono non avere una firma in calce e meritano di essere perseguite. Insieme a tutte le altre, che negli anni, scelleratamente, le hanno precedute”.

“Adesso, dopo i ritardi e i nostri spesso solitari interventi in Consiglio e sulla stampa – conclude Bianca Rende -, le posizioni politiche (non) assunte in questi mesi, si convochi un consiglio comunale ad hoc, come formalmente richiesto da tempo, per dare risposte concrete a tutti i lavoratori sul loro futuro e garantire un servizio efficiente alla cittadinanza, previo coinvolgimento della Regione, finora latitante!”.