Altro incidente a Rende, scontro tra due auto: una si ribalta. Ferita una donna

RENDE (CS) – Incidente stradale a Rende, in Via Atene nei pressi del Villaggio Europa. Secondo cause in corso di accertamento, il conducente, una donna di circa 50 anni, alla guida di un’autovettura Toyota, è rimasta ferito dopo aver perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e schiantandosi contro un’altra automobile, una Golf volkswagen che viaggiava nel senso di marcia opposto. Sul posto un’ambulanza che ha soccorso la donna – che secondo quanto si apprende non è in gravi condizioni – e l’ha trasportata all’ospedale Annunziata di Cosenza. Presenti anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo dalla sede stradale.

