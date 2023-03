Altro furto sventato alla Coop di via Panebianco. Alimenti e cosmetici nascosti nella borsa

COSENZA – Un nuovo tentativo di furto è stato sventato dagli agenti della I.V. Security Agency di Frascineto in servizio alla Coop di Via Panebianco di Cosenza. Appena tre giorni fa due persone erano state bloccate e denunciate dopo essersi impossessate, furtivamente, di un notevole quantitativo di cioccolatini.

Ieri pomeriggio, invece, i vigilantes addetti ai servizi di security interna al punto vendita Coop di Via Panebianco (all’interno del La City Shopping Center), durante le quotidiane attività di prevenzione e controllo, intensificati in vista della maggiore affluenza prevista in occasione delle prossime festività pasquali, hanno individuato e fermato una donna.

Gli addetti alla sicurezza, infatti, hanno notato una signora che, furtivamente, aveva appena sottratto un notevole quantitativo di prodotti di vario genere dagli scaffali del punto vendita (alimentari, cosmetici ecc….) nascondendoli all’interno della propria borsa. Grazie alla scrupolosa attività di controllo degli addetti alla security ed alla visione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere interne, la donna è stata fermata al momento dell’uscita dal punto vendita e, poi, consegnata alle autorità di pubblica sicurezza della Questura di Cosenza.