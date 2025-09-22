HomeArea Urbana

All'Unical torna la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici con oltre 200 eventi

L'appuntamento è per venerdì 26 settembre. In programma esperimenti scientifici, dimostrazioni, giochi, attività ludico-educative e visite in laboratori, musei, biblioteche e luoghi d’arte

RENDE – Per il dodicesimo anno consecutivo arriva all’Università della Calabria la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici SuperScienceMe. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre. Un evento unico che coniuga ricerca e spettacolo promuovendo il dialogo tra scienza e società.

L’appuntamento di divulgazione scientifica – che vede l’Unical capofila insieme all’Università Magna Graecia, l’Università Mediterranea, l’Università della Basilicata, il CNR e la Regione Calabria – è uno dei nove progetti italiani di Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici finanziati dalla Commissione europea con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica.

La mattina all’Unical con visite, laboratori e spazi di condivisione

La manifestazione partirà in ateneo alle 8:30, con un ricco catalogo di visite prenotabili e tante nuove iniziative: in piazza Vermicelli sarà allestita l’Agorà Pnrr, un’area dedicata alla presentazione dei risultati dei progetti di ricerca Unical finanziati dal PNRR; presso l’Orto botanico lo spazio di Yoga e Mindfulness Transpersonale offrirà la possibilità di “fare amicizia con noi stessi e riscoprire il prezioso contatto con Madre Terra”; novità in programma anche per la sezione “L’Università dei bambini”, dove oltre ai laboratori dell’AIRC e a quelli del fumetto, sarà possibile partecipare a un percorso ludico-ginnico con ostacoli da superare per rispondere ai quiz scientifici e a un laboratorio che simula un’attività di ricerca sociale con metodi creativi e collaborativi sui temi della pace. Tutte le visite possono essere prenotate sul sito di SuperScienceMe.

Si continua nel pomeriggio a Cosenza lungo Corso Mazzini. La sera il concerto di FRANCO126

Dopo la mattinata all’Unical dedicata a esperimenti scientifici, dimostrazioni, giochi, attività ludico-educative e visite in laboratori, musei, biblioteche e luoghi d’arte, nonché agli spazi dei Dipartimenti e quelli tematici (EU Space, Innovation Space, Gender Space) il pomeriggio, a partire dalle 16:30, SuperScienceMe si sposterà, come lo scorso anno, a Cosenza, lungo Corso Mazzini, con attività a cura dei ricercatori Unical, animazione per bambini, mini tour nel centro storico alla scoperta del patrimonio culturale e urbano e percorsi di Nordic Walking.

Per il gran finale si torna nel campus, a piazza Vermicelli: in programma alle 21 il concerto gratuito di FRANCO126, preceduto dall’open act del giovane cantautore calabrese Speedy.

