All’Unical il 7° Convegno Nazionale di Neonatologia “Città di Alarico”

RENDE – Si svolgerà, 11 e 12 ottobre, nell’Aula Magna dell’Università della Calabria il 7° Convegno Nazionale di Neonatologia “Città di Alarico”: una Location di particolare significato e valore culturale e scientifico che segue l’apertura del secondo Anno Accademico della Facoltà di Medicina e Tecnologie Digitali.

Due giornate, sette sessioni di lavori, in cui si tratteranno rilevanti problematiche neonatologiche e di Medicina perinatale con particolare attenzione alle malformazioni genetiche ed alla diagnosi prenatale, alla neurologia neonatale, alla nutrizione tra microbioma e metabolomica in gravidanza e nel neonato, ai problemi etici in medicina neonatale, all’integrazione Ospedale-Territorio, alla Care e al Dolore in Terapia intensiva neonatale.

Nel corso del simposio sarà presentato un importante Progetto di Ricerca UNICAL-Azienda Ospedaliera di Cosenza su :“ Esperienze averse e sviluppo futuro ed il ruolo delle Relazioni Precoci “.Il Convegno sarà preceduto da una Lettura su: “Novità in tema di Prevenzione del VRS” di particolare interesse in questa fase storica e di inizio delle Infezioni da Virus Respiratorio Sincinziale.

Di particolare interesse e attualità la relazione del Prof. Gianluigi Greco dell’Unical che presenterà le ultime novità relative all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi di qualità Diagnostica e Terapeutica dell’assistenza in Area Materno Infantile. Una sessione di approfondimento, con il Presidente nazionale Denis Pisano, è dedicata alla professione infermieristica, al ruolo fondamentale che svolge nell’assistenza ai neonati e alle nuove proposte organizzative della neonatologia infermieristica.

Nel mese – ottobre – dedicato all’allattamento materno non poteva mancare una relazione sulla “Promozione del latte materno: cosa fare” svolta dal prof. Massimo Agosti della Società Italiana di Neonatologia.

La Lectio Magistralis è tenuta dal Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Prof. Luigi Orfeo che esporrà la nuova proposta della Società scientifica sulla Terapia Intensiva Neonatale Allargata e sulle modalità di implementazione e organizzazione dei PL di Terapia Intensiva Pediatrica.

Venerdì 11, alle 14,30 sono previsti gli interventi del Rettore dell’Unical, Nicola Leone, del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar e del Preside del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Marcello Maggiolini.

Il convegno, valido per i crediti ECM è rivolto a Neonatologi, Pediatri Ospedalieri e di Famiglia, Ginecologi, Ostetriche, Infermieri. Sono coinvolti anche i Farmacisti, i Psicologi e le Associazioni di Volontariato Gocce di Mamma e Mani Mamma che hanno un grande ruolo nell’assistenza Neonatale e durante la Gravidanza