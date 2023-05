All’Auditorium del Guarasci la cerimonia di chiusura del progetto-concorso, “Pretendiamo Legalità”

COSENZA – Si è svolta presso l’Auditorium del Liceo Classico, la cerimonia di chiusura del Progetto-concorso nazionale “Pretendiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie. “Un anno intenso di incontri con più di 1500 ragazzi della provincia- ha dichiarato il questore di Cosenza Michele Maria Spina –. Si scompone la parola “pretendiamo”, – ha spiegato sempre il questo – nel senso che dobbiamo pretendere dagli altri il rispetto delle regole ma dobbiamo anche dare il rispetto delle regole agli altri, ossia, seminare il germe della legalità in questi ragazzi.

Questo progetto ha consistito in un confronto tra le poliziotte e i poliziotti, in questo caso della provincia di Cosenza ed i ragazzi della provincia di Cosenza, su temi come il bullismo cyberbullismo, uso consapevole della rete, le insidie ei pericoli che si nascondono nella rete stessa” . Nel corso della cerimonia sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato attraverso l’elaborazione di alcuni lavori, sottoforma di temi, video e disegni e palstici.