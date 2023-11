Allarme microcriminalità nell’area urbana, Antoniozzi «fiducia nelle forze dell’ordine»

COSENZA – “C’è un allarme microcriminalità nell’area urbana di Cosenza che preoccupa e rispetto al quale invitiamo tutti i cittadini ad avere fiducia nelle forze dell’ordine”. A dirlo è Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. A Zumpano un mese fa una signora ha sorpreso dei ladri che tentavano di entrare nella sua villetta – prosegue Antoniozzi – mentre a Mendicino, Cosenza e Rende si sono verificati altri fatti gravi. Una signora, è stata derubata di tutti i suoi risparmi con la tecnica subdola dell’incidente falso accorso al figlio”.

“Invito tutti i cittadini – prosegue Antoniozzi – a chiamare le forze dell’ordine in caso di movimenti sospetti o di telefonate che annunciano incidenti. Non bisogna entrare nel panico – prosegue Antoniozzi – ma avere fiducia nel grande lavoro che compiono le nostre forze dell’ordine: il governo, grazie all’impegno del sottosegretario Wanda Ferro, ha aumentato la dotazione di agenti di polizia anche per Cosenza“.