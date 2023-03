All’Annunziata di Cosenza il robot chirurgico “Da Vinci” dell’Unical

COSENZA – Presso il Reparto “Blocco Operatorio Chirurgico Petrassi”, dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, l’Università della Calabria ha installato il robot chirurgico “Da Vinci”, e consentirà di eseguire in modo più preciso ed efficace, con meno decorso post operatorio per i pazienti, tutti gli interventi mininvasivi. Un ulteriore passo, ha affermato il commissario dell’A.O. Vitaliano De Salazar che testimonia il percorso di integrazione avviato con l’Unical.

“Un tassello importante, – lo ha definito il rettore Nicola Leone – questo importante progetto per la sanità e per l’Ospedale di Cosenza. Sembra incredibile – prosegue il rettore dell’Unical – perché solo lo scorso 30 dicembre abbiamo sottoscritto questa convenzione, prima con la Regione Calabria e poi con l’Ospedale di Cosenza, ed in pochi mesi abbiamo già raggiunto importanti accordi. Otto medici universitari che svolgono ricerca ed assistenza in Ospedale, con tre di loro alla guida come primari dei reparti, gli studenti di Medicina, la scorsa settimana hanno iniziato uno stage formativo, oggi condividiamo una attrezzatura molto importante”.