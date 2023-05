Alla Provincia un incontro tecnico-operativo per la salvaguardia della costa tirrenica

COSENZA – Si è tenuto nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, un importante incontro organizzato dalla presidente, con il supporto del Dirigente del Settore Ambiente Giovanni Amelio, per fare il punto sull’attuazione del Protocollo d’intesa per la salvaguardia e la tutela del mare sottoscritto dalla Provincia, dai 21 Comuni costieri del Tirreno Cosentino, dall’ARPACAL e dall’Associazione Mare Pulito.

La presidente ha preliminarmente dichiarato che sin dallo scorso anno «la Provincia non si è sottratta dal porre in atto azioni anche significative per la tutela delle nostre acque, anche con l’ausilio della Polizia Provinciale per il controllo dei fiumi, dei depuratori e degli scarichi». Presente anche il Commissario Straordinario di Arpacal, Prof. Gen. (ris) Emilio Errigo, che ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale per la tutela e la salvaguardia ambientale, con Arpacal quale è braccio operativo che molto può e vuole fare soprattutto in materia di controlli degli impianti.

“L’invito di oggi – ha continuato la presidente- serviva per guardarci in faccia e per definire concretamente le azioni da portare avanti e ringrazio pertanto i Sindaci presenti perché essere qui significa che c’è un’attenzione seria e vera per tutelare i nostri mari e quindi l’ambiente, ma anche immaginare turismo ed economia».

Intendimento della Provincia è non solo esserci, ma portare dei risultati concreti: «alcuni li abbiamo già ottenuti, molti altri ancora dobbiamo raggiungerli e su questo dobbiamo darci dei tempi per la prosecuzione e l’attuazione completa del protocollo sottoscritto».

Nonostante l’eccezionale ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo violentemente i nostri territori, hanno risposto all’appello anche alcuni comuni della costa tirrenica, quali Amantea, San Nicola Arcella, Belvedere e Scalea. In conclusione dei lavori, si è proposto un nuovo incontro con tutti gli attori istituzionali e sociali interessati – Regione, Provincia, Comuni, Arpacal, Associazione Mare Pulito.