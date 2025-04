Alla Galleria Nazionale di Cosenza “La maternità nell’arte. La figura della madre attraverso i secoli”

- Advertisement -

COSENZA – Un viaggio tra arte, introspezione e antichi saperi si è svolto domenica scorsa, 13 aprile, alla Galleria Nazionale di Cosenza, grazie all’iniziativa promossa dal Consorzio Cultura e Innovazione, nell’ambito di un programma di attività didattiche e laboratori museali avviato in seguito alla partecipazione a una manifestazione d’interesse bandita dalla Direzione Regionale Musei Calabria. L’incontro ha preso il via con un percorso guidato che ha accompagnato i partecipanti tra le sale del museo, offrendo una riflessione sulla presenza della luce nell’arte e sul modo in cui essa attraversa e trasforma i corpi e le emozioni raffigurate. A seguire, l’arteterapeuta Teresa Paese ha condotto un laboratorio ispirato al Kintsugi, l’antica tecnica giapponese di riparazione delle ceramiche con l’oro, metafora della bellezza che nasce dalla fragilità e dalla cura.

Gli eventi si svolgono negli spazi della Galleria Nazionale di Cosenza, con cui si è instaurata una forte sintonia e collaborazione. Il Consorzio Cultura e Innovazione ringrazia la direttrice Rossana Baccari e i referenti dei servizi educativi e culturali per l’ospitalità e il supporto concreto all’interno di un progetto che mira ad avvicinare il museo alla comunità e rendere i luoghi della cultura sempre più accessibili e partecipati. L’evento rientra nel calendario di attività affidato al Consorzio dalla Direzione Regionale Musei Calabria per un periodo di 13 mesi, finalizzato a rafforzare il ruolo del museo come luogo di trasformazione e inclusione, in dialogo costante con il territorio.

Il Consorzio Cultura e Innovazione, già gestore del Distretto Tecnologico dei Beni Culturali della Calabria, è attivo dal 2005 come centro di eccellenza per la ricerca scientifica, l’alta formazione e i servizi tecnologici applicati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Con una visione orientata all’innovazione e all’accessibilità, il Consorzio continua a promuovere esperienze culturali capaci di parlare al presente.

Il prossimo appuntamento in calendario

Domenica 11 maggio alle ore 16:00, si terrà il laboratorio “La maternità nell’arte. La figura della madre attraverso i secoli”, in collaborazione con l’Associazione Serenamente donna e mamma. Dopo un percorso tra le sale della Galleria volto a esplorare la figura materna nell’arte, il pubblico potrà partecipare a un’attività di ginnastica dolce in gravidanza, pensata per promuovere il benessere e la consapevolezza del corpo. L’attività, sebbene dedicata in particolare alle donne in gravidanza, sarà inclusiva e aperta a tutti, per offrire un’esperienza partecipata e multisensoriale ispirata all’arte, alla vita e alla relazione con l’altro. Ancora una volta, arte e benessere si incontrano nella cornice prestigiosa della Galleria Nazionale di Cosenza, per offrire esperienze che parlano di cura, trasformazione e comunità.