Alla Camera di Commercio di Cosenza, focus sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE

COSENZA – Il quadro normativo europeo sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE; il ruolo della Corte dei conti e di contrasto alle frodi e la gestione delle risorse europee. Se n’è discusso alla Camera di Commercio di Cosenza, in una due giorni di confronti ed approfondimenti tra esperti accademici, rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e membri della magistratura contabile.

In questo conteso opera la Corte dei Conti, sia nell’ambito delle sue attribuzioni di controllo, che in quello delle attribuzioni giurisdizionali. Nel primo caso verifica attraverso un costante monitoraggio che i fondi europei siano spesi, secondo criteri di diligenza e regole di attribuzione dei fondi stessi in sede giurisdizionale. Invece attraverso le procure prima e poi le sezioni, verifica che non vi siano stati appunto comportamenti negligenti o peggio ancora fraudolenti.