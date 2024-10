Alimentazione e prevenzione tumori, dibattito a Rende: ecco gli ‘alimenti causativi’

RENDE (CS) – “Alimentazione e tumori” è il titolo dell’incontro-dibattito svoltosi nei giorni scorsi presso l’Hotel Villa Fabiano di Rende, alla presenza di oltre 70 persone, che ha avuto come relatore il Prof. Umberto Cornelli, docente di Tossicologia presso il Loyola University di Chicago. L’incontro è stato presentato dalla presidente del Rotary Club Rende, Flora Maria Ritacca, e moderato dal Dott. Gennaro Meringolo, cardiologo, nonché assistente del governatore e past president del Rotary Club Rende.

Il prof. Cornelli ha aggiornato i presenti sui risultati di ricerche avanzatissime sulla prevenzione dei tumori attraverso l’alimentazione, descrivendo i risultati di un recente studio condotto in tutte le regioni italiane che ha considerato gli alimenti più utilizzati e i principali tipi di tumore riscontrati. Gli studi hanno evidenziato come negli ultimi anni si sia registrato un incremento dei tumori al seno, alla prostata e al pancreas rispetto agli altri tipi di tumore.

Le ricerche hanno inoltre consentito di individuare gli alimenti “causativi”, che sono considerati determinanti per l’insorgere dei tumori, e alimenti “protettivi” che, al contrario, esercitano un’azione di difesa.

Interessanti, tra i vari casi studiati, sono i risultati delle ricerche sul vino che è stato individuato come “elemento causativo” dei tumori al seno, alla prostata, al colon e al pancreas, o sullo yogurt individuato come “elemento causativo” dei tumori al seno e al pancreas, o sul pesce d’allevamento o sull’olio d’oliva d’importazione e di dubbia qualità/provenienza dei tumori alla vescica e all’apparato respiratorio. Altro dato interessante è la minore incidenza di tumori, in Italia, nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali.

Alla fine della relazione il professore ha risposto alle tante domande ricevute e ha chiarito che gli alimenti “causativi” non dipendono dagli alimenti in sé, ma sono in realtà tali a causa dell’uso indiscriminato di pesticidi e di tecniche di allevamento intensivo che hanno ricadute importanti sulla qualità biologica degli alimenti.