Alessandro Marcelli, un convegno per ricordare l’ingegnere di Ferrovie della Calabria

RENDE – Si è svolto un convegno per ricordare, il compianto, ingegnere delle Ferrovie della Calabria, Alessandro Marcelli, morto tragicamente, lo scorso anno mentre era al lavoro. E’ il tributo che gli hanno voluto dedicare familiari e amici.

L’ingegnere Marcelli, lo ricordiamo era responsabile degli impianti di risalita di Lorica e fu travolto mortalmente proprio da una cabina in movimento, mentre stava effettuando una verifica alla cabinovia prima dell’arrivo dei turisti. Un professionista che ha rappresentato tanto ed altrettanto ha fatto per il sistema dei trasporti in Calabria.

Una vita spesa, come ha spiegato la moglie Francesca in un ricordo, oltre che per la famiglia, per il suo lavoro. “Un professionista che ha fatto la storia dei trasporti calabresi”. È il ricordo dell’amministratore di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro che ha aggiunto: “ha fatto la storia delle Ferrovie della Calabria, è diventato un grande professionista ed ha fatto grande le Ferrovie della Calabria”