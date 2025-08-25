Al via il Settembre Rendese, ecco i primi due nomi della 60esima edizione

- Advertisement -

RENDE – La musica italiana protagonista al Settembre Rendese, il festival giunto alla sua 60esima edizione, che si conferma il più longevo della Calabria, punto di riferimento culturale e artistico dell’intera regione.Quest’anno l’appuntamento è dal 17 al 27 settembre 2025, con una programmazione che si preannuncia ricca e articolata, nel segno della cultura, della musica e della valorizzazione del territorio.

C’è grande attesa sui nomi degli ospiti della storica kermesse che coinvolge tutta la città di Rende, dalle contrade al Borgo Antico, fino al cuore pulsante del centro urbano, organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sandro Principe, con la direzione artistica di Alfredo De Luca.

In anteprima sveliamo i primi due nomi degli ospiti del Settembre Rendese. Si canterà e si ballerà con artisti amatissimi del panorama della musica italiana. Ad aprire la kermesse con l’atteso “concertone” di Via Rossini, evento che tradizionalmente richiama migliaia di spettatori da tutta la regione, spetterà a Noemi, il 17 settembre. Nella serata conclusiva, invece, prevista per il 27 settembre, Rende accoglierà i Coma Cose, con un live in programma in piazza Kennedy.

Questo solo un piccolo assaggio di quello che sarà la 60esima edizione del festival. Nelle prossime ore, infatti, saranno svelati gli altri artisti che si esibiranno sul palco del Settembre Rendese.