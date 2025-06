Al via il 1° corso regionale per addetti al soccorso sanitario in emergenza: oltre 600 iscritti in Calabria

- Advertisement -

COSENZA – Ha preso ufficialmente il via ieri, il 1° Corso Regionale per Addetti al Soccorso Sanitario in Emergenza, promosso dal Dipartimento Emergenza-Urgenza della Regione Calabria, sotto la direzione del dott. Riccardo Borselli, in collaborazione con i Centri di Formazione regionali. Il corso si svolgerà in contemporanea nelle sedi di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria per oltre 600 iscritti provenienti da tutta la regione.

Formazione specialistica per l’emergenza

L’iniziativa rappresenta un importante investimento nelle competenze e nella professionalizzazione del personale attivo nel soccorso sanitario. Le attività formative saranno condotte da un team multidisciplinare composto da medici, infermieri e autisti soccorritori con esperienza diretta sul campo. L’obiettivo del corso è quello di trasferire competenze operative avanzate per affrontare efficacemente situazioni di emergenza, garantendo interventi tempestivi e coordinati.

Valorizzazione dei volontari e potenziamento del 118

Il corso rappresenta anche un riconoscimento ufficiale del ruolo essenziale svolto dai volontari e operatori del servizio 118, figure spesso in prima linea nelle situazioni più critiche. “Il progetto segna un passo significativo nel potenziamento del sistema di soccorso regionale e nella valorizzazione delle risorse umane impegnate nel settore dell’emergenza-urgenza”, hanno sottolineato gli organizzatori.

Un passo avanti per la sanità calabrese

L’attivazione di questo primo corso regionale segna un momento importante per la sanità calabrese, in un settore strategico come quello dell’emergenza-urgenza. Formazione, competenza e tempestività sono oggi più che mai elementi centrali per garantire un servizio sanitario efficiente e sicuro per i cittadini.