Al via da Cosenza “Itinerari della Salute”, il tour di prevenzione cardiovascolare della Croce Rossa

COSENZA – Il sindaco di Cosenza Franz Caruso, a Piazza dei Bruzi, questa mattina ha salutato la Croce Rossa Italiana che ha dato il via alla prima giornata di “Itinerari della salute“, il tour di prevenzione cardiovascolare che attraversa l’Italia per portare nelle piazze la campagna di sensibilizzazione finalizzata a tutelare la salute con attività informative e screening gratuiti. “Ringrazio la Croce Rossa Italiana, la sezione di Cosenza – ha affermato Franz Caruso – che ha portato nella nostra città, per la prima volta in Calabria ed unica tappa calabrese, questa importante iniziativa che si svilupperà anche nella giornata di domani. Il tour coinvolge dieci città d’Italia. Sono partiti da Torino e arriveranno a Gela in Sicilia, fermandosi da noi sulla scorta di una serie di elementi che la CRI di Cosenza ha fornito e che ci ha fatto selezionare”.

“Ringrazio sentitamente anche i professionisti del nostro ospedale che si sono resi disponibili a collaborare per dar vita a questo momento di prevenzione cardiologica, che reputo di fondamentale importanza. A tal fine il mio messaggio ai cosentini è chiaro e diretto: venite a farvi visitare, senza timori ed alcun tentennamento perché prevenire è meglio che curare”. Franz Caruso, consapevole del valore che riveste la prevenzione, sin da subito ha accolto ed incentivato l’iniziativa della CRI ” che – ha detto – si inserisce a pieno titolo nelle politiche portate avanti dall’Amministrazione Comunale. Dal primo momento che ci siamo insediati, grazie all’impegno del medico assessore, Maria Teresa De Marco, abbiamo avviato una serie di iniziative di prevenzione e di informazione sul territorio, dando seguito a quelle che sono le competenze del governo cittadino”.

“Noi, infatti, abbiamo la responsabilità di tutelare la salute del cittadino, ma non abbiamo competenze in materia di sanità. Non possiamo noi creare quelle strutture ed infrastrutture che sono indispensabili per offrire una sanità veramente degna di quello che è il ruolo e la funzione che svolge. Ciononostante, stiamo combattendo in maniera determinata e forte per avere il nuovo Ospedale Hub a Cosenza, ritenendo che sia indispensabile per garantire cure adeguate ai nostri concittadini, ma non solo agli abitanti di Cosenza. È dall’intero territorio provinciale, infatti, che si converge all’Annunziata, una struttura oggi obsoleta, che non ce la fa più, che scoppia. Abbiamo, quindi, bisogno di offrire strutture efficienti, efficaci ed anche dignitose al personale medico e paramedico che vi lavora ed ai pazienti che si rivolgono alle cure dei nostri bravi sanitari“.

“È un’attività generale e complessiva, dunque – conclude Franz Caruso – che abbiamo messo in campo e che porteremo avanti in modo determinato per come l’abbiamo iniziata. Eventi come quello di stamattina su cui si è molto impegnato il consigliere Francesco Turco, rendono bene l’idea di quanto sia importante il rapporto sinergico tra l’amministrazione pubblica, il privato, le associazioni. Grazie proprio alle associazioni come la Cri siamo riusciti a mettere in campo già tante iniziative, e tante altre ancora ne organizzeremo sempre a servizio della nostra comunità, della nostra gente“.