Al via anche a Cosenza i casting per la trasmissione “Avanti un Altro!”

COSENZA – Sei un tipo spiritoso, dinamico e con voglia di metterti in gioco davanti alle telecamere? Allora questa è l’occasione che fa per te. Il celebre quiz televisivo “Avanti un altro!”, condotto dall’irresistibile duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione. E per tutti gli aspiranti partecipanti della Calabria, arrivano due date:

– Vibo Valentia – 9 Luglio 2025

– Cosenza – 10 Luglio 2025

“Avanti un altro!”

In onda su Canale 5, “Avanti un altro!” è un quiz show che mescola cultura generale, comicità surreale e personaggi stravaganti, trasformando il classico format a premi in uno spettacolo unico nel suo genere. A renderlo ancora più coinvolgente è la storica coppia Bonolis–Laurenti, che con la loro ironia e improvvisazione rendono ogni puntata imprevedibile e irresistibile. Il gioco prevede una serie di domande e sfide curiose, intervallate dalla famosa “pescata del pidigozzone” (un piccolo rotolo di carta che può contenere premi o penitenze). Ogni concorrente affronta una corsa contro il tempo, e contro gli altri partecipanti, per arrivare alla fase finale e vincere il montepremi.

Come partecipare ai casting

La partecipazione ai casting è riservata ai maggiorenni e può avvenire scegliendo una delle seguenti modalità:

Email: Invia i tuoi dati anagrafici, un recapito telefonico, una fotografia recente e la seguente dichiarazione di consenso: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv” all’indirizzo: avantiunaltro@sdl2005.it;

Online: Compila l’apposito form disponibile sul sito ufficiale: www.sdl.tv

Telefono: Lascia un messaggio in segreteria al numero: 06 62 28 69