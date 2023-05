Al via a Cosenza, il Primo Forum del Mezzogiorno “Antonio Serra” della Camera di Commercio

COSENZA – Pnrr, Piano nazionale degli investimenti complementari, Formazione, Ricerca, Pubblica amministrazione e Politiche di Sviluppo efficaci, strumenti necessari per la crescita e il rilancio del Mezzogiorno del Paese. Se n’è parlato all’apertura dei lavori del Primo Forum del Mezzogiorno “Antonio Serra”, promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza e che tra oggi e domani vedrà confrontarsi rappresentanti a livello nazionale di associazioni di categoria, dei sindacati, della politica e delle istituzioni.

Per il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri bisogna prendere atto che per far partire il sistema paese, è necessario fare crescere il Mezzogiorno che può e deve diventare un vero e proprio punto di riferimento del Mediterraneo. “Noi oggi – ha dichiarato Algieri all’apertura dei lavori del Primo Forum del Mezzogiorno “Antonio Serra” – progettiamo il nostro futuro e per farlo dobbiamo essere consapevoli, come ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Firenze alla conferenza nazionale della Camere di Commercio, di quello che abbiamo oggi in modo da avere una visione e elaborare il futuro del Mezzogiorno”.