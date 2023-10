Rende- Organizzato dalla società Rugby Rende, si è disputato al “Tonino Mazzuca” di Rende, la VI edizione del torneo di rugby giovanile “Renato Pezzano”. Manifestazione Interregionale che ha fatto registrare la partecipazione di squadre provenienti dalla Calabria (Rugby Rende, Cus Cosenza, Polisportiva Spirito Santo, Cas Reggio Calabria, Kalabra sport Montalto e Rugby Cosenza 2007), ed una dalla Basilicata (Giovani Leoni Potenza). Una giornata trascorsa all’insegna dello sport per i giovani rugbisti che si sono affrontati in una serie di incontri sotto gli occhi vigili dei loro rispettivi allenatori e dei genitori sugli spalti del “Tonino Mazzuca”. Un torneo riservato a piccoli rugbisti, dall’under 6 all’under 14, con l’obiettivo principale da parte degli organizzatori di far vivere loro un’esperienza oltre la competizione sportiva, attraverso la socialità dello sport del Rugby a 360 gradi. Naturalmente anche per questi giovani rugbisti, a fine partita, si è svolto il cosiddetto terzo tempo che contraddistingue il Rugby dagli altri sport.

