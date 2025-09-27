Al MIAI di Rende la mostra “Avvicina”: l’arte in Calabria dal 1945 a oggi riemerge da un archivio dimenticato

- Advertisement -

RENDE – Un archivio sepolto, una mostra mai realizzata, un patrimonio artistico rimasto in silenzio per oltre trent’anni: oggi, tutto questo rinasce. Si inaugura oggi, sabato 27 settembre alle ore 17:30, presso l’Aula Seminari del RiMuseum di Rende, AVVICINA – Arte in Calabria dal 1945 ad oggi, un progetto espositivo e di ricerca promosso dall’Associazione Culturale Verde Binario ETS, che porta finalmente alla luce uno straordinario censimento artistico avviato negli anni ’90 e mai completato.

L’esposizione sarà ospitata negli spazi del MIAI – Museo Interattivo di Archeologia Informatica (Via C. B. Cavour 4, Rende – ex edificio CUD) e sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre 2025 con i seguenti orari:

Venerdì: 17:00 – 21:00

Sabato e Domenica: 9:30 – 13:30 / 17:00 – 21:00

(Aperture straordinarie previste per eventi collaterali. In caso di maltempo intenso, consultare i canali ufficiali per aggiornamenti).

Un archivio ritrovato, una storia da raccontare

Tutto inizia nel 2017, quando durante i lavori di riqualificazione dell’ex edificio del Consorzio Università a Distanza (CUD) per ospitare il MIAI, viene ritrovato un archivio dimenticato: faldoni, lettere, VHS, fotografie, cataloghi, frutto di una ricerca artistica coordinata dalla prof.ssa Simonetta Lux e promossa proprio dal CUD all’inizio degli anni Novanta. Il progetto si chiamava Avvicina e intendeva raccontare l’arte in Calabria dal dopoguerra al 1990. Ma il Consorzio fallì, la mostra fu cancellata, l’archivio abbandonato. Nel 2025, quel progetto prende nuova forma: AVVICINA diventa mostra, laboratorio, archivio vivo, capace di collegare passato e presente, documentazione e creazione artistica.

Un viaggio artistico lungo ottant’anni

La mostra si sviluppa su due livelli: negli spazi interni del MIAI, una linea del tempo guida il visitatore attraverso gli snodi principali dell’arte calabrese dal 1945 al 1995, in relazione ai movimenti e contesti nazionali. All’esterno, nel parcheggio seminterrato, si trovano opere dal 1995 ad oggi, interventi site-specific, installazioni e lavori inediti.

Gli artisti coinvolti

Sono numerosi e di generazioni diverse. Tra i protagonisti del censimento originario:

Claudio Angione, Salvatore Anelli, Pino Chimenti, Epeo, Francesco Correggia, Silvia Destito, Franco Flaccavento, Alfredo Granata, Claudio Grandinetti, Bruno La Vergata, Francesco Lupinacci, Doris Maninger, Antonio Marasco, Max Marra, Mario Parentela, Salvatore Pepe, Pino Pingitore, Tarcisio Pingitore, Alfredo Pirri, Antonio Pujia, Anna Romanello, Matilde Tortora, Alfonso e Nicola Vaccari. Accanto a loro, artisti contemporanei come: Elena Bellantoni, Ninni Donato, Laura Migliano, Giovanni Muraca, Costantino Rizzuti, il Collettivo Videoscure (Ivana Russo, Raffaella Arena, Gianluca Carbone, Ernesto Orrico, Francesco Barone), Cecilia Sammarco, Massimo Sirelli, Enzo Umbaca.

E infine sei giovani under 30 selezionati tramite open call: Antonella Caprera, Noemi Comi, Luca Granato, Ilaria Notaro, Ombretta Tavano, Elia Valeo.

Oltre alla mostra permanente, AVVICINA ospiterà un ricco calendario di eventi collaterali tra performance, incontri e workshop. Tra gli eventi principali:

– 27 settembre: Inaugurazione, brindisi, prima visita guidata e live a cura di Tracey;

– 4 ottobre: Live painting di Cecilia Sammarco + live musicale;

– 17 ottobre: Critical battle con Teodolinda Coltellaro, Teresa Macrì, Ghislain Mayaud;

– 22 ottobre: Incontro “Per una storia dell’arte in Calabria?” con Leonardo Passarelli e Maria Saveria Ruga;

– 24 ottobre: Workshop “Frame by Frame” di animazione in pixel art per videogiochi, a cura di Michele “Hiki” Falcone (posti limitati, prenotazione obbligatoria);

– 25 ottobre: Incontro “Disegnare con il video” con Alfredo Pirri e Agostino Conforti;

– 26 ottobre: Finissage con live di Laura Migliano + Tracey;

Un progetto che guarda al futuro

AVVICINA non è solo una mostra ma un archivio in trasformazione, aperto al contributo del pubblico. Ogni visitatore sarà invitato a segnalare artisti, lasciare tracce, contribuire alla mappa dinamica dell’arte calabrese. Un’occasione unica per riscrivere, insieme, una storia ancora in corso.

Info e contatti:

MIAI – Museo Interattivo di Archeologia Informatica, Via C.B. Cavour 4, Rende (CS)

www.avvicina.net

avvicina@verdebinario.org