Al duomo di Cosenza l’esibizione del Coro UT, musicisti e voci provenienti da tutta Italia

COSENZA – Domani, sabato 9 dicembre, alle 20.30, si terrà, nel Duomo di Cosenza, il Concerto n. 36 Moriana Città Visibili, del Coro UT, insieme vocale-consonante diretto dal Maestro Lorenzo Donati. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Cosenza e dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. Il prestigioso gruppo vocale è composto da musicisti provenienti da varie parti d’Italia e collabora con alcuni tra i più conosciuti direttori e compositori a livello internazionale. Il coro ha, al suo attivo, numerosi concerti ed ha ricevuto premi e riconoscimenti nell’ambito della musica corale.

Il concerto si inserisce nel progetto nazionale Città Visibili, organizzato in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, che vedrà in tutta Italia ben 55 iniziative culturali finalizzate alla divulgazione della musica corale. Il repertorio prevede anche l’esecuzione di brani a cappella di autori calabresi attivi a cavallo tra 1600 e 1700. Città visibili raggruppa 42 associazioni corali di territorio nazionale. Il titolo vuole indicare il sogno, attraverso il canto, di mettere in luce alcuni luoghi poco conosciuti, splendidi e magici, delle nostre città ed è stato finanziato dal Ministero della Cultura. Tra i cori che fanno parte di questo raggruppamento c’è Aura Artis di Cosenza.