Al Castello Svevo di Cosenza la X edizione di PolMeeting

COSENZA – Il Castello Svevo ospiterà “Pol 2023 – X Meeting Nazionale della Polizia Locale” nei giorni del 19 e 20 ottobre. In programma tavole rotonde e workshop formativi con la presenza di prestigiosi relatori e dei rappresentanti nazionali delle associazioni di categoria. Tema principale sarà “La grande riforma: come cambierà la Polizia Locale?”.

Un appuntamento importante per PolMeeting, che taglia quest’anno il traguardo delle dieci edizioni. In apertura, giovedì 19 ottobre, saranno consegnati i Premi POL X Edizione al merito e i riconoscimenti alla memoria. Riceveranno il prestigioso premio autorevoli figure della Polizia Locale e non solo. A seguire, l’attesissima tavola rotonda sul tema “Verso la riforma della Polizia Locale, quali prospettive” con la partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti nazionali della associazioni di categoria.

Nelle suggestive Sala delle Armi e Sala del Trono sono previsti numerosi incontri tecnici sui temi più importanti del settore: novità del Codice della strada, sicurezza urbana, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, riscossione delle entrate locali, gestione delle infrazioni all’estero, videosorveglianza e privacy, intelligenza artificiale al servizio della PA, modifiche al codice degli appalti, polizia ambientale e tanto altro. Coinvolte anche le scuole con il progetto di educazione stradale PolSchool.

PolMeeting, nato da un’idea del gruppo laBconsulenze, è organizzato dall’agenzia di comunicazione strategica Lob&Partners, in collaborazione con diverse associazioni di categoria e con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e del Comune di Cosenza. Coinvolti l’Ordine degli ingegneri e l’Ordine degli avvocati di Cosenza, che concederanno ai propri iscritti i crediti formativi.