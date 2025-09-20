HomeArea Urbana

AI nella sanità. Agata Mollica (Ordine dei Medici di Cosenza) «supporterà ma non sostituirà il medico»

Con la Legge Quadro l’Intelligenza Artificiale entra nella sanità italiana, il presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cosenza Agata Mollica: «I medici dovranno governare i nuovi strumenti ma non esserne governati»

COSENZA – L’Intelligenza Artificiale entra ufficialmente nella sanità italiana. Con l’approvazione in Senato della Legge Quadro sull’Intelligenza Artificiale, l’Italia definisce finalmente principi, finalità e ambiti applicativi dell’IA, allineandosi al recente IA Act europeo. Tra i settori coinvolti, la sanità rappresenta uno dei più delicati e promettenti.

La legge, articolata in 28 articoli e 6 Capi, delega al Governo l’emanazione di decreti legislativi attuativi e disciplina una vasta gamma di settori: dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dal lavoro alla ricerca scientifica, fino al sistema sanitario. In particolare, l’articolo 7 sancisce che «l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali».

Agata Mollica “l’IA non sostituirà il medico”

Sul tema interviene Agata Mollica, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Cosenza: «Il testo chiarisce che l’IA non sostituirà il medico, ma agirà come strumento di supporto nei processi clinici, lasciando al professionista sanitario la responsabilità e la decisione finale. Questo principio è fondamentale per garantire sicurezza, appropriatezza e rispetto della relazione medico-paziente».

Mollica sottolinea l’importanza di un perimetro etico e giuridico chiaro: «Senza regole, si sarebbero potuti generare scenari di insicurezza clinica e inappropriatezza applicativa, con il rischio di delegare a un algoritmo decisioni vitali per i pazienti. Il medico deve mantenere autonomia e centralità nel processo terapeutico, pur potendo contare su strumenti digitali in rapida evoluzione che lo affiancano e potenziano».

Con lo sguardo al futuro, Mollica conclude: «Gli anni a venire si preannunciano sfidanti ma ricchi di opportunità. Sarà essenziale preservare l’integrità dell’atto medico e vigilare contro le facili suggestioni di una tecnologia che può affascinare, ma anche ingannare. La chiave sarà mantenere, in ogni momento della vita professionale, entusiasmo e spirito critico. Solo così i medici potranno davvero governare i nuovi strumenti, e non esserne governati, nell’interesse della comunità e dei pazienti».

