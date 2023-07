«Ai miei concittadini dico di pazientare: Occhiuto sta costruendo la sanità del futuro»

CATANZARO – “Un investimento di oltre 330 milioni per il nuovo ospedale di Catanzaro. Più o meno la stessa cifra impegnata per Cosenza. Occhiuto sta costruendo la sanità del futuro”. Lo afferma, in una dichiarazione, Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“A questi si aggiungono – aggiunge Antoniozzi -i soldi stanziati per Vibo e Reggio Calabria. I nuovi ospedali sorgeranno e daranno continuità effettiva alla nuova sanità calabrese. Ai miei concittadini e corregionali dico di avere pazienza perché è giustissimo pretendere una buona assistenza subìto ma ci vuole il giusto tempo per la grande programmazione. Stiamo cambiando il volto della sanità calabrese con Roberto Occhiuto e riusciremo a portare a casa risultati di grande livello”.