Agenda Urbana Cosenza-Rende: lunedì a Palazzo dei Bruzi la presentazione delle misure “Aiuti” del programma

COSENZA – Saranno illustratate, lunedì 27 marzo alle ore 11:00, in una apposita conferenza stampa a Palazzo dei Bruzi le misure denominate “Aiuti” del programma Agenda Urbana Cosenza-Rende. Due le linee di “Aiuti” previsti nell’ambito del progetto: gli “Aiuti alla Competitività dei Sistemi Produttivi”, rivolti alle imprese culturali creative e sociali e gli “Aiuti all’Inclusione Sociale” dedicati al welfare attraverso servizi innovativi, entrambi dedicati all’area urbana di Cosenza e Rende con particolare riferimento ai due centri storici.

L’amministrazione Bruzia in particolare, punta tantissimo su queste misure che insieme alla riqualificazione strutturale, prevista sempre in Agenda Urbana e nel Cis, Contratto Istituzionale di Sviluppo, possono rappresentare un vero e proprio rilancio per la parte storica di Cosenza Nell’occasione, sarà presentato anche il portale di Agenda Urbana nel quale sono illustrati non solo gli Aiuti ma anche le Opere Pubbliche avviate nei due comuni, Verrà, inoltre, inaugurato lo sportello di supporto ai beneficiari che vorranno presentare i loro progetti per le misure Aiuti. L’area urbana Cosenza-Rende vedrà, infatti, l’attivazione di progetti complessi che spaziano dal recupero di aree dismesse, all’edilizia sociale, dai servizi sociali all’innovazione tecnologica.

I territori su cui ricadranno le azioni sono soprattutto i due centri storici, due quartieri di edilizia popolare (via Popilia e Villaggio Europa), la periferia di Santo Stefano di Rende, l’Università e l’area industriale. Sull’inclusione si prevedono strutture e voucher per anziani, sull’economia della cultura, incentivi alla creazione di nuove imprese, spazi di co-working, incubatori di idee, laboratori creativi. All’incontro con i giornalisti parteciperanno: il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, l’assessore del comune di Rende con delega ad agenda urbana, Lisa Sorrentino, il consigliere del comune di Cosenza delegato ad Agenda Urbana, Francesco Alimena, la dirigente del Comune di Cosenza Antonella Rino, Francesco Azzato, dirigente del comune di Rende, Luigi Zinno, project manager di Agenda Urbana e Giuseppe Martino, Rup del Comune di Cosenza.