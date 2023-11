Agenda Urbana Cosenza, al via il progetto di ‘educazione sentimentale’

COSENZA – Incontri con anziani e studenti per favorire lo scambio intergenerazionale, incentrati sull’educazione sentimentale che è il tema al centro del progetto dell’associazione MEDiterranea MEDIA, finanziato con i fondi di Agenda Urbana Cosenza Rende. Domani, venerdì 10 novembre, dalle 10 alle 13, si terrà il laboratorio di lettura condivisa e scrittura creativa a cura di Brunella Nudo presso il plesso di via Giulia dell’Istituto comprensivo Fausto Gullo con le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Nell’occasione verranno letti alcuni brani delle “Fate italiane”, antologia di educazione ai sentimenti curato dalla sociologa Nadia Gambilongo ed edito da MEDiterranea MEDIA; è prevista, inoltre, la realizzazione della bozza di un fumetto legata alle tematiche dell’educazione a cura di Sante Mazzei e Alessandra Lucanto.

Lo scorso 29 ottobre, al Centro diurno per anziani di Via Popilia a Cosenza, si è tenuto, invece, il terzo degli incontri con gli anziani facilitato, come sempre, da Palmiro Lizzano. I colloqui individuali con gli anziani sono serviti a raccogliere le loro istanze e le loro storie di vita. Le esperienze più coinvolgenti saranno condivise con gli studenti dell’Istituto Gullo.

Il 21 novembre prossimo, alle 10.30, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, si terrà, al chiostro di San Domenico, un evento con la messa a dimora di un albero che favorirà l’incontro tra le generazioni e lo scambio di esperienze legate alle attività e ai laboratori del progetto. Saranno presenti il sindaco Franz Caruso e il consigliere comunale Francesco Alimena.

I ragazzi e gli anziani faranno insieme merenda con pane casareccio, olio a chilometro zero e mandarini della piana di Sibari. Sarà un momento di incontro e confronto sulle loro esperienze di vita e su progettualità future.