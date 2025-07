Affitti in aumento anche a Cosenza, Corso Mazzini si conferma la zona più cara

- Advertisement -

COSENZA – I canoni di locazione nella seconda parte del 2024 sono decisamente in aumento, in tutta Italia. La città di Cosenza e tutta la provincia in generale non è da meno con cifre che si modificano al rialzo. Gli aumenti registrati sono del 4,7% per i monolocali, del 5 % per i bilocali e del 5,1% per i trilocali.

È quanto emerge dalle analisi effettuate dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che spiega che la domanda di affitto in Italia resta sostenuta sia perchè ci sono ancora molti italiani che non hanno le possibilità di acquistare casa ma anche perchè c’è chi non desidera farlo e chi non può per continui spostamenti di lavoro e studio. Ma quanto costa a Cosenza prendere in affitto un trilocale? E soprattutto quali sono le zone meno convenienti di tutta l’area urbana? In cima alla classifica delle aree più care resta Corso Mazzini.

Affitti a Cosenza: le zone e le cifre più alte

I canoni di locazione sono in aumento in tutte le grandi città e non solo. Secondo i dati del 2024 gli affitti a Cosenza non sono da meno. Prendere un trilocale su Corso Mazzini costa 600 euro, mentre per un bilocale occorrono 500 euro, 300 per un monolocale. I prezzi delle locazioni non cambiano in Via Macallè che insieme a Corso Mazzini acquista la coppa come zona in assoluto più cara della città bruzia.

Cifre leggermente più basse si trovano se ci si sposta su Via Popilia e Viale Mancini dove un trilocale in affitto costa 500 euro. Decisamente più accessibili sono, invece, le locazioni a Piazza Loreto e nella zona nord della città bruzia dove per un trilocale vengono richiesti 450 euro, mentre per un bilocale tra le 350 e le 400 euro.

La situazione in Provincia: Villapiana la più economica

Ed in provincia di Cosenza cosa accade? Quattromiglia di Rende resta la zona più cara. Qui per prendere in affitto un tricolocale si spendono 550 euro, anche di più rispetto ad alcune zone di Cosenza. Locazioni leggermente più basse nelle altre zone di Rende ma in ogni caso, la città resta quella con i prezzi più alti della provincia: 450 euro per un tricolocale al pari di Castrolibero.

Il premio per la cittadina più economica in provincia di Cosenza va a Villapiana: bastano 250 euro per affittare un trilocale. Seguono Trebisacce e Paola con canoni di locazioni di 300 euro.