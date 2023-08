Addio al titolare dello storico Bar Bronx. Cosenza piange Antonio Lucanto

COSENZA – “La città di Cosenza e l’Amministrazione comunale, addolorate per la scomparsa di Antonio Lucanto, titolare dello storico Bar Bronx di Piazza Loreto, esprimono ai familiari le più sentite condoglianze”. Lo ha detto il sindaco Franz Caruso manifestando profondo cordoglio per la scomparsa di Lucanto.

“Con Antonio Lucanto – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – scompare una figura molto nota ai cosentini. Chi appartiene alla nostra generazione lo ricorda senz’altro dietro il bancone del bar, avendolo incrociato più volte nel corso della sua attività lavorativa. Infaticabile al timone della sua azienda, insieme ai fratelli, è stato un esempio di operosità e produttività non comune che difficilmente sarà dimenticato”.

Mazzuca: “Tonino era ben voluto da tutti”

“Esprimo, a nome di tutto il consiglio comunale, i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio (Tonino) Lucanto, titolare del bar Bronx, storica azienda della nostra città”. Così scrive in una nota il presidente del Consiglio Comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca.

“Ben voluto da tutti e figura molto nota in città Antonio Lucanto ha dedicato una vita intera alla sua attività lavorativa lasciandosi apprezzare non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la sua carica di umanità che gli ha consentito di instaurare con la sua clientela rapporti improntati alla cordialità e disponibilità. In questo triste momento giungano ai familiari le più sentite condoglianze di tutta l’assemblea cittadina”.