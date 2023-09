Addio ad Alfredo Leto, il cordoglio del sindaco di Cosenza: «un giornalista d’altri tempi»

COSENZA – Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Alfredo Leto, firma di spicco della “Gazzetta del Sud” e per quasi mezzo secolo autentico pilastro del quotidiano messinese.

“Con Alfredo Leto scompare – ha commentato Franz Caruso – un giornalista d’altri tempi, un pioniere di questo difficile, ma affascinante “mestiere” che gli ha riservato tante soddisfazioni, identificandolo come un componente storico e fedelissimo della grande famiglia di “Gazzetta del Sud”, per aver ricoperto al suo interno ruoli apicali ed importanti. Della sua vocazione al giornalismo si accorse il Cav.Uberto Bonino, fondatore del quotidiano messinese, ma con un forte radicamento in Calabria e nei suoi comuni – e Cosenza tra questi -. E fu lui a chiamarlo in “Gazzetta del Sud” su indicazione del direttore Nino Calarco. Una storia- quella di Alfredo Leto – di grande dedizione al lavoro di giornalista, al completo servizio della testata che lo “adottò” sin dal 1959″.

Il Sindaco Franz Caruso ha poi fatto pervenire ai figli e a tutta la famiglia di Alfredo Leto le sue più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Amministrazione comunale. Il primo cittadino di Cosenza ha espresso la sua vicinanza anche ai vertici e a tutta la redazione di Gazzetta del Sud, sia alla redazione centrale che a quella cosentina.