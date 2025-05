Addio a Nadia Mondera: una donna speciale, un sorriso carico di vita anche nella sofferenza

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – È volata via con la stessa dolcezza con cui ha vissuto la sua vita: silenziosa, serena, con uno sguardo che rappresentava più di mille parole. Nadia Mondera, 56 anni, di Castrolibero, ha vissuto per oltre vent’anni in un letto, a causa della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, ma ha continuato ad esprimere la sua voglia di vivere con la sua anima, i suoi occhi, ed un’intelligenza che non si è mai piegata alla malattia. Chi andava a trovarla, usciva da casa con una visione più nitida del valore della vita. La SLA l’aveva privata della parola e della possibilità di muoversi ma non le aveva tolto la voglia di combattere, l’ironia e la lucidità.

Nel 2016 il Comune di Rende le aveva affidato un incarico a titolo gratuito come consulente per le politiche sulla disabilità. Un riconoscimento non solo alla sua competenza, ma anche alla sua visione e capacità di rendere visibile ciò che spesso viene ignorato. Nadia è stata una voce forte nel silenzio, una testimone autentica dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. Una donna che ha affrontato la malattia con dignità e che lascia su questa terra un messaggio profondo su quello che è il significato vero di vivere: quando la vita sembra ti stia togliendo tutto non potrà mai toglierti il sorriso. Buon viaggio, Nadia.