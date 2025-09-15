HomeArea Urbana

Addio a don Pierino Vaccari: il cappellano del cimitero di Cosenza è tornato alla casa del Padre

Aveva 75 anni. Una vita spesa al servizio degli ultimi con umiltà e fede. I funerali si terranno domani, 16 settembre, alle ore 16 nella chiesa di San Nicola

COSENZA – Con profonda commozione la comunità cosentina saluta don Pierino Vaccari, storico cappellano del cimitero di Cosenza, che si è spento all’età di 75 anni. Una figura semplice e amata, che ha dedicato tutta la sua vita sacerdotale all’ascolto, alla preghiera e alla vicinanza ai più fragili. Nato il 3 marzo 1950 e ordinato sacerdote il 22 luglio 1978, don Pierino ha servito come parroco nelle comunità di Cellara, Figline Vigliaturo e Trenta, ed è stato anche cappellano presso l’Istituto delle Vergini del centro storico. Da oltre trent’anni era presenza costante nella chiesa di Gesù Risorto nel cimitero cittadino di Colle Mussano, dove celebrava ogni giorno la fede nella Resurrezione, accompagnando con discrezione e dolcezza le famiglie nel momento del lutto.

«Ha saputo essere vicino agli emarginati, agli afflitti, a quanti cercavano conforto nei momenti di dolore», si legge nei numerosi messaggi di cordoglio che stanno arrivando da tutta la provincia. Sacerdote dal cuore umile e sincero, il suo volto sorridente era per tanti una fonte di consolazione e di pace, specialmente in un luogo di lacrime e silenzio.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 16 settembre 2025, alle ore 16:00 nella chiesa di San Nicola a Cosenza. Ad officiare le esequie sarà l’Arcivescovo monsignor Giovanni Checchinato, che insieme all’intero presbiterio e alla comunità diocesana eleva preghiere al Signore della Resurrezione affinché «Don Pierino possa celebrare in cielo il banchetto eterno che ha pregustato nel suo ministero sulla terra».

